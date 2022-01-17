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Пассажира рейса Сочи — Екатеринбург сняли с самолета за отказ надеть маску

  /   Обновлено: 17 января 2022 07:07
Общество
Пассажира рейса Сочи — Екатеринбург сняли с самолета за отказ надеть маску
Невские Новости  /  Евгений Богучарский

Екатеринбург, 17 января. Житель Урала вместе со спутницей собирался вылететь из Сочи в Екатеринбург. Но из-за отказа надеть маску пассажир не достиг пункта назначения.

Сидя на своем месте в салоне самолета, пассажир повздорил с бортпроводниками. Мужчина отказывался надеть средство индивидуальной защиты. Тогда стюардам пришлось вызвать полицию, пишет E1.RU.

«Мужчина отказался надеть маску. Проводницы подошли с телефоном, сняли его на видео. Приехали сотрудники полиции, сняли его рейса. Он с улыбкой вышел вместе с женой», — рассказала одна из свидетельниц случившегося.

Как оказалось, пассажиров попросили надеть маску еще до посадки в самолет. Но обещание так и не было исполнено. Конфликт с бортпроводниками возник уже при рулении лайнера. Из-за инцидента борт пришлось задержать почти на час.

Еще одна конфликтная ситуация произошла на рейсе Дубай — Екатеринбург. Буйную пассажирку пришлось закрыть в туалете, чтобы она не мешала остальным людям. В ситуацию вмешались сотрудники правопорядка.

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