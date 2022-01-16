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Восемь жильцов многоэтажки спасли во время пожара в Первоуральске

Общество
Восемь жильцов многоэтажки спасли во время пожара в Первоуральске
52.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Екатеринбург, 16 января. Пожар произошел в квартире на четвертом этаже жилого дома на проспекте Ильича. Спасатели вывели из горящего здания восемь человек.

Как сообщает МЧС по Свердловской области, во время возгорания в квартире пожарные вывели по лестничным маршам 10 человек, в том числе четыре ребенка. Также из огня эвакуировали восемь жильцов, для этого пришлось использовать дыхательные аппараты.

В ликвидации огня участвовали 15 пожарных и 6 единиц спецтехники, а также привлекалась добровольная команда “Первоуральск”. Огонь был полностью ликвидирован в 21:10. Пострадавших и погибших во время ЧП нет.

На Ямале полицейского, который спас из огня трех детей и их мать, наградили медалью «За мужество и самоотверженность». После произошедшего мужчина попал в больницу с обмороженными стопами и порезами, сообщал телеканал «360».

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