Восемь жильцов многоэтажки спасли во время пожара в Первоуральске

Екатеринбург, 16 января. Пожар произошел в квартире на четвертом этаже жилого дома на проспекте Ильича. Спасатели вывели из горящего здания восемь человек.

Как сообщает МЧС по Свердловской области, во время возгорания в квартире пожарные вывели по лестничным маршам 10 человек, в том числе четыре ребенка. Также из огня эвакуировали восемь жильцов, для этого пришлось использовать дыхательные аппараты.

В ликвидации огня участвовали 15 пожарных и 6 единиц спецтехники, а также привлекалась добровольная команда “Первоуральск”. Огонь был полностью ликвидирован в 21:10. Пострадавших и погибших во время ЧП нет.

На Ямале полицейского, который спас из огня трех детей и их мать, наградили медалью «За мужество и самоотверженность». После произошедшего мужчина попал в больницу с обмороженными стопами и порезами, сообщал телеканал «360».