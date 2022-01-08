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Автобус с детьми попал в массовое ДТП в Свердловской области

Происшествия
Автобус с детьми попал в массовое ДТП в Свердловской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 8 января. Автобус и два автомобиля столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург. Травмы в результате происшествия получили три человека.

Автобус двигался из Арамиля в сторону Красноуфимского района. В его салоне находились 25 детей, которые ехали с соревнований по вольной борьбе. Несовершеннолетних среди пострадавших в ДТП нет, уточнили в пресс-центре УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Предварительно известно, что водитель Lada Granta примерно в 22:00 субботы (20:00 по московскому времени) не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения. После этого он столкнулся с автобусом, который двигался ему навстречу. Еще одним участником аварии стал Mercedes, который двигался за Granta.

Травмы в результате столкновения получили два пассажира из отечественной легковушки и один пассажир иномарки. Сейчас они находятся в больнице. На аварийном участке трассы временно организовано реверсивное движение.

Смертельное ДТП с участием двух автомобилей ранее произошло в Вольске. Жертвами аварии стали две женщины, одна из которых была матерью девяти детей.

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