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Пожарные тушат автосервис с машинами в Екатеринбурге

Происшествия
Пожарные тушат автосервис с машинами в Екатеринбурге
78.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Екатеринбург, 4 января. Автосервис загорелся во вторник утром. Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

По последним данным, огонь охватил в автосервисе машины и технологическое оборудование. Спасатели оперативно эвакуировали из помещений семь газовых баллонов. Тушение пожара осложнено наличием неисправных гидрантов.

В настоящее время информации о пострадавших не поступало. Пожарные уже локализовали возгорание. Сейчас с огнем ведут борьбу 55 человек и 15 единиц техники.

Ранее смертельный пожар произошел в доме на Кавказском бульваре в Москве. В результате происшествия погибли две женщины и мужчина.

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