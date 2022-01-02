Охвативший четыре квартиры огонь привел к эвакуации 40 человек в Свердловской области

Сухой Лог, 2 января. Пожар на крыше трехэтажного многоквартирного дома разросся до 500 «квадратов». Спасателям пришлось эвакуировать жителей здания.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 января, на Милицейской улице в городе Сухой Лог в Свердловской области. По данным МЧС, огонь охватил чердачное перекрытие и четыре квартиры.

К тушению приступили 27 спасателей и девять единиц техники. Ликвидация огня осложняется тем, что конструкции дома деревянные. В результате было принято решение эвакуировать из здания 40 человек.

Два человека пострадали, их увезли в больницу на машинах скорой помощи. Врачи отметили у них симптомы легкого отравления продуктами горения.

Ранее в Петербурге пожар произошел в двухкомнатной квартире на проспекте Науки в Калининском районе города. В результате пострадала женщина.