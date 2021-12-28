Мэрия города в Свердловской области потратит на лизинг премиум-авто 3,5 миллиона рублей

Сосьва, 28 декабря. Власти Сосьвы разместили объявление о проведении торгов на сайте госзакупок. Мэрии понадобилось взять в лизинг автомобиль за 3,5 миллиона рублей. Сведения о тендере находятся в публичном доступе. Об этом пишет портал «ПроСосьву.ru».

Мэрия одного из наиболее бедных городов Свердловской области — Сосьвы решила прибегнуть к механизму госзакупок, чтобы приобрести легковой автомобиль Toyota Camry в максимальной комплектации. Заказчиком числится Муниципальное бюджетное учреждение «Эксплуатационно-хозяйственное управление сосьвинского городского округа» (МБУ «ЭХУ СГО»).

Юрисконсульт ЭХУ СГО Елена Захарова прокомментировала приобретение автомобиля. Она заявила, что машина будет обслуживать администрацию Сосьвинского городского округа. По ее словам, выбор в пользу именно этой модели был сделан из-за ее качества, «потому что это бюджетные деньги».

Продажи обновленной Toyota Camry ранее стартовали в России. Новое поколение автомобилей можно купить по цене от 1,8 миллиона рублей.