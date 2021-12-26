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Бизнесмена Бойко-Великого обвинили в незаконной раскопке могилы Романовых в Екатеринбурге

Общество
Бизнесмена Бойко-Великого обвинили в незаконной раскопке могилы Романовых в Екатеринбурге
wikipedia.org  /  Это изображение из Библиотеки Конгресса США / digital ID: ggbain.14545

Екатеринбург, 26 декабря. Предприниматель Василий Бойко-Великий мог быть причастен к незаконным раскопках на месте захоронений царской семьи, заявил глава екатеринбургского благотворительного фонда «Мемориал Романовых» Илья Коровин.

Подозрительные рабочие уже успели сделать несколько буровых ям, сообщил Коровин. Раскопка места захоронения семьи Николая II является незаконной, так как не была согласована с управлением охраны объектов культурного наследия, отметил Коровин в интервью изданию E1.ru. Глава благотворительного фонда заметил бригаду с буровой машиной на старой Коптяковской дороге 25 декабря. По словам рабочих, их нанял московский бизнесмен Бойко-Великий, называемый в прессе «молочным королем».

«Они пробурили около восьми отверстий, я успел зафиксировать это на фотографиях. Документов у рабочих не было», — сообщил Илья Коровин.

Коровину не известно, для чего понадобились раскопки захоронений семьи Николая II. Глава благотворительного фонда написал заявление в полицию по поводу этого инцидента, правоохранительные органы ищут рабочих, участвующих в незаконном бурении.

Гибель императорской семьи не была предрешенной. Так, телеканал BBC сообщал, что британские спецслужбы разрабатывали три сценария спасения царских особ, но у них не хватило решимости их реализовать.

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екатеринбург раскопки романовы Бойко-Великий
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