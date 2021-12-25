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Мужчина в капюшоне застрелил пившего чай посетителя кафе в Екатеринбурге

Происшествия
Мужчина в капюшоне застрелил пившего чай посетителя кафе в Екатеринбурге
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Екатеринбург, 25 декабря. Полиция ведет розыск подозреваемого, который застрелил мужчину в екатеринбургском кафе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Убийство совершено в Железнодорожном районе города. В помещении кафе у автобусной остановки «Билимбаевская» неизвестный в черной маске и синей куртке с капюшоном на голове смертельно ранил пившего чай мужчину.

«Личность погибшего мужчины оперуполномоченные уже установили: по некоторым данным, это мужчина 1965 года рождения», — цитирует пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области ТАСС.

В областном управлении СК РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Уже назначен комплекс экспертиз, ведутся допросы свидетелей, «выполняются иные процессуальные действия».

Ранее продавец кондитерских изделий в Екатеринбурге совершил жестокое убийство на почве ревности, вломившись в чужой дом на улице Зои Космодемьянской. Жертвой преступника стал 38-летний местный житель.

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екатеринбург убийство стрельба
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