Двухлетний мальчик из Нижнего Тагила пережил клиническую смерть после удара по голове

Нижний Тагил, 24 декабря. Врачи Нижнего Тагила спасли жизнь двухлетнему мальчику, который чуть не умер от кровоизлияния в мозг. Ребенка ударил друг его матери.

Правоохранительные органы выяснили детали случившегося. Мать ребенка работает официанткой. Она попросила своего друга посидеть с сыном. Изначально мужчина заверял, что мальчик ударился лбом об пол во время игры, пишет «Комсомольская правда».

«Позже (мужчина — прим. ФАН) признался, что дал ему подзатыльник, от которого ребенок свалился и получил тяжелые травмы. Причина – он мешал смотреть ему телевизор», — рассказали в силовых структурах.

Медики диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и отек мозга. По мнению специалистов, двухлетний малыш пережил клиническую смерть. СК возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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