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Маленькая пассажирка Renault получила травмы после аварии в Екатеринбурге

Происшествия
Маленькая пассажирка Renault получила травмы после аварии в Екатеринбурге
pixabay.com

Екатеринбург, 23 декабря. Авария произошла на улице Онуфриева в Екатеринбурге 22 декабря. Автомобиль врезался в дерево, в результате чего пострадала восьмилетняя девочка, рассказали в ГИБДД.

Инцидент произошел в 21:50 по местному времени. Жительница Екатеринбурга за рулем Renault Logan двигалась со стороны улицы Серафимы Дерябиной по направлению улицы Громова. Вместе с ней ехала восьмилетняя девочка.

«Девочка получила тупую травму живота, с места ДТП ее увезли в больницу. Установлено, что мать везла дочь с тренировки. Водитель пояснила, что не обеспечила постоянный контроль за транспортным средством, автомобиль занесло», — рассказали в ГИБДД.

Еще одна авария произошла на днях в Петропавловске-Камчатском. В результате столкновения двух автомобилей пострадала восьмилетняя девочка. Ее осмотрели медики и оказали всю необходимую помощь.

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