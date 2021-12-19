Шестиклассник на Урале получил по лицу от учительницы за обращение на «ты»

Екатеринбург, 19 декабря. Ученик шестого «А» класса школы № 2 в Березовском (Свердловская область) получил пощечину от преподавателя во время урока. По словам одноклассников парня, он сидел за телефоном и не сдавал тетрадь в то время, как учительница собирала работы остальных ребят.

Преподаватель забрала у школьника тетрадку, после чего юнец направился к ее столу. Он потребовал вернуть ему рабочую принадлежность, на что учительница порвала ее со словами: «Мне вообще пофиг на тебя и твою тетрадь».

После этих слов педагог подняла на шестиклассника руку и дала ему слабую пощечину. Затем работник образования оттолкнула парня и сказала, чтобы тот вернулся за парту.

«Все, что он себе позволил, обратился на "ты" к учителю и сказал: "Отдай"», — передает портал Е1 слова одноклассника мальчика.

Как сообщали местные жители, с этой учительницей подобные инциденты происходят не в первый раз. Несмотря на этот факт, многие пользователи соцсетей встали на сторону преподавателя, отметив, что школьник вел себя слишком нагло по отношению к человеку старшего возраста.

Днем ранее екатеринбургскую пенсионерку буквально вышвырнули из автобуса за то, что она медленно поднималась по ступенькам. По факту инцидента уже организована проверка.