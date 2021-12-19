Пенсионерка стала жертвой лобового столкновения «Тойоты» и грузовика в Екатеринбурге

Екатеринбург, 19 декабря. Toyota Auris и грузовик MAN врезались «лоб в лоб» на Серовском шоссе в Екатеринбурге. В результате ДТП погибла 65-летняя женщина-водитель, находящаяся за рулем легковушки. Такие данные привели на портале МУ МВД России «Нижнетагильское».

По информации полиции, на 168-м километре автодороги «Тойота» выехала «на встречку» и допустила столкновение с большегрузом. Жертвой ДТП стала пенсионерка, которая скончалась на месте ДТП.

«На месте ДТП сотрудниками ГИБДД и следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, осмотр транспортных средств, опрошены очевидцы», – следует из сообщения правоохранителей.

Днем ранее в Екатеринбурге водитель выгнал пенсионерку из автобуса за то, что она долго поднималась по ступенькам. По факту произошедшего уже организована проверка.