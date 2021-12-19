СКР организовал проверку по факту высадки пенсионерки из автобуса в Екатеринбурге

Екатеринбург, 19 декабря. Правоохранительные органы Свердловской области проверяют инцидент, в котором водитель общественного транспорта высадил из салона автобуса пожилую женщину. Неприятный случай произошел в Екатеринбурге.

По данным следователей, мужчина силой выволок на улицу пенсионерку, и оставил ее лежать на асфальте. Предполагается что подозреваемый поступил таким образом, потому что женщина с тростью «долго поднималась» в салон транспортного средства.

«Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СКР по Свердловской области организована проверка сообщения средств массовой информации о совершении противоправных действий водителем автобуса в отношении пенсионерки», — говорится в сообщении.

В ходе следственных мероприятий планируется выяснить все причины и обстоятельства инцидента и проверить ситуацию на предмет «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». При наличии оснований будут приняты соответствующие меры, добавили в СКР.