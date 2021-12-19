Екатеринбурженка угодила в больницу после взрыва кофеварки

Екатеринбург, 19 декабря. Жительница Екатеринбурга Анна получила серьезные ожоги после того, как в ее руках взорвалась новая кофеварка. Ей понадобилась помощь медиков.

Девушка в интервью изданию Е1.ru сообщила, что приобрела бытовую технику за несколько часов до инцидента. В беседе с журналистом она заявила, что, заправляя устройство, действовала согласно инструкциям.

«Я ее заправила по инструкции, включила. Она начала работать. Я смотрю — она что-то молчит. Подошла, проверила, поднесла кружку с молоком, так как там капучинатор не доставал до уровня молока. Подношу кружку — и в это время кофеварка взрывается», — комментирует ситуацию Анна.

По данным портала, врачи диагностировали пострадавшей ожоги первой и второй степени от локтей до пальцев рук. От госпитализации девушка отказалась и ограничилась лишь перевязкой.

Недавно в Петербурге грудной ребенок был доставлен в больницу с термическими ожогами. По информации следователей, причиной могло стать халатное отношении матери к своему чаду.