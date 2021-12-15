Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 05:50
05:44
Общество
Отар Кушанашвили усомнился в существовании бога из-за смерти Жанны Фриске
05:33
Происшествия
Пассажиров аэропорта Южно-Сахалинска экстренно эвакуировали из-за сообщений о бомбе
05:32
Происшествия
Спасатели привлекли вертолет к поиску пропавших на Сахалине рыбаков
05:32
Происшествия
Аноним прислал сообщение о «минировании» более 20 самолетов в Шереметьево
05:29
Происшествия
Пять человек пострадали при столкновении девяти машин в центре Японии
05:26
Общество
Эксперт по здоровому питанию Московиц посоветовала продукты для снижения риска переедания
05:19
Общество
Диетолог Иванникова: отказ от транс-жиров минимизирует риск повышения холестерина
05:18
Политика
Пушков осудил Эстонию за дипломатический бойкот зимней Олимпиады по указке США
05:10
Общество
Брат основателя Северной Кореи Ким Ен Чжу умер на 102-м году жизни
04:58
Общество
Врач Демин предупредил об опасности длительного подогрева сидений в автомобиле
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сотрудники МЧС проверили метро Екатеринбурга после сообщения о «минировании» станций

Происшествия
Сотрудники МЧС проверили метро Екатеринбурга после сообщения о «минировании» станций
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 15 декабря. Экстренные службы Екатеринбурга получили анонимное сообщение о «минировании» всех станций метро в городе. Сотрудники МЧС России немедленно выехали для проверки подземки на предмет взрывных устройств.

Инцидент произошел в районе полуночи. Обследование станций не привело к обнаружению каких-либо опасностей. Утром метрополитен заработал в штатном режиме.

Гражданин, который распространил ложное сообщение о «минировании», может быть привлечен к ответственности. За подобные выходки грозит до восьми лет лишения свободы. Ему также предстоит возместить материальные затраты сотрудникам экстренных служб.

Аэропорт Шереметьево ранее получил анонимное письмо с сообщением о «минировании» 21 самолета. Правоохранительные органы не стали останавливать работу воздушной гавани, однако тщательно обследовали ее территорию.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Сотрудники МЧС проверили метро Екатеринбурга после сообщения о «минировании» станций
екатеринбург метро минирование
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать