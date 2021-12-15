Сотрудники МЧС проверили метро Екатеринбурга после сообщения о «минировании» станций

Екатеринбург, 15 декабря. Экстренные службы Екатеринбурга получили анонимное сообщение о «минировании» всех станций метро в городе. Сотрудники МЧС России немедленно выехали для проверки подземки на предмет взрывных устройств.

Инцидент произошел в районе полуночи. Обследование станций не привело к обнаружению каких-либо опасностей. Утром метрополитен заработал в штатном режиме.

Гражданин, который распространил ложное сообщение о «минировании», может быть привлечен к ответственности. За подобные выходки грозит до восьми лет лишения свободы. Ему также предстоит возместить материальные затраты сотрудникам экстренных служб.

Аэропорт Шереметьево ранее получил анонимное письмо с сообщением о «минировании» 21 самолета. Правоохранительные органы не стали останавливать работу воздушной гавани, однако тщательно обследовали ее территорию.