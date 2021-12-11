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Концерт рэпера Платины в Екатеринбурге закончился эвакуацией зрителей

Происшествия
Концерт рэпера Платины в Екатеринбурге закончился эвакуацией зрителей
 /  pixabay.com

Екатеринбург, 11 декабря. Посетителей «Свобода Концерт Холл» в Екатеринбурге эвакуировали после сообщения о бомбе. В это время там проходил концерт Роберта Платины Плаудиса.

Инцидент произошел вечером 10 декабря. В правоохранительные органы поступило сообщение о минировании концертной площадки. В итоге выступления артиста пришлось прервать, а зрителей вывести из помещения, пишет местное издание Е1.

В ходе проверки полицейские не обнаружили взрывных устройств, и концерт продолжился. Арт-директор Дарья Кашина не исключает, что минирование не было случайным.

Похожий инцидент накануне произошел в Волгограде. В полицию поступили анонимные угрозы о минировании всех торгово-развлекательных центров на территории города.

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екатеринбург минирование эвакуация концерт платина
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