Водитель влетел в трансформаторную подстанцию в Свердловской области и погиб на месте

Палецкова, 8 декабря. Смертельная авария произошла в деревне Палецкова. Водитель Hyundai Sonata не справился с управлением и съехал с дороги, врезавшись в трансформаторную подстанцию.

Очевидцы немедленно вызвали сотрудников экстренных служб. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. По данным сотрудников Госавтоинспекции, водитель в момент аварии не был пристегнут ремнями безопасности.

«Супруга погибшего пояснила, что у ее мужа было больное сердце, накануне ночью поднялось высокое давление и он практически всю ночь не спал», — сообщили правоохранители.

Недавно под Воронежем произошла массовая авария, в которой столкнулись 12 автомобилей. Один из автомобилистов не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение. Другие водители не успели среагировать и также стали участниками ДТП.