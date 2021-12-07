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Водитель «Тойоты» сбил 16-летнюю девочку на пешеходном переходе в Екатеринбурге

Происшествия
Водитель «Тойоты» сбил 16-летнюю девочку на пешеходном переходе в Екатеринбурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 7 декабря. Несовершеннолетняя девушка из Екатеринбурга угодила под колеса Toyota Corolla, за рулем которой находился 41-летний мужчина. Авария произошла на пешеходном переходе в Юго-Западном районе.

После ДТП пострадавшую доставили в больницу с травмой головы. Экспертиза показала, что в момент аварии автомобилист был трезв.

«Установлено, что машиной управлял 41-летний мужчина, имеющий общий стаж вождения 15 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ ранее привлекался 3 раза», — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Владельца «Тойоты» привлекли к ответственности сразу по трем статьям. Мужчина ответит перед законом за управление автомобилем с нечитаемыми номерами, отсутствие страховки и за то, что не предоставил преимущество в движении пешеходу.

В Екатеринбурге на днях произошло массовое ДТП с жертвой. В результате аварии погиб пятилетний ребенок.

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ГИБДД дтп урал екатеринбург пешеход
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