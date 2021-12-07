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Мальчик получил травмы после ДТП с участием такси в Екатеринбурге

Происшествия
Мальчик получил травмы после ДТП с участием такси в Екатеринбурге
pixabay.com/PD

Екатеринбург, 7 декабря. Авария произошла на улице Волгоградской вечером 6 декабря в Екатеринбурге. После столкновения такси с иномаркой пострадал 11-летний ребенок, сообщили в региональном отделении пропаганды ГИБДД.

Согласно информации правоохранителей, мальчик вместе с отцом ехали в машине «Яндекс. Такси». На перекрестке водитель Hyundai начал поворачивать налево, но не уступил дорогу другой иномарке. В результате такси столкнулось с Audi Q5.

«За рулем Hyundai был 29-летний мужчина, имеющий общий стаж вождения 2 года. За это время он один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Сотрудники ГИБДД провели на месте медосвидетельствование, водитель был трезв», — рассказали в Госавтоинспекции.

Водителя такси привлекли к ответственности за несоблюдение правил приоритета при пересечении перекрестка. Прибывшие к месту аварии медики зафиксировали у ребенка травмы.

Смертельное ДТП произошло 6 ноября в Новосибирске. Автомобиль Volkswagen Polo врезался в световую опору. В результате ДТП погиб 21-летний пассажир иномарки. Водителя проверят на состояние опьянения.

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авария ребенок такси
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