Разгуливающая по дороге свинья собрала автомобильную пробку в Екатеринбурге

Екатеринбург, 6 декабря. Свинью, спокойно гуляющую по проезжей части, заметили в Екатеринбурге вечером 6 декабря. Животное мешало водителям продолжать движение по дороге.

Инцидент произошел на Широкой Речке. По информации очевидцев, свинья бродила около перекрестка Суходольской и Лиственной. Заметили животное в самое оживленное время — около 20:00 часов.

«Сначала она бежала навстречу, по Лиственной, потом вышла на Суходольскую. Это было около 20 часов, как раз в самое оживленное время. Там пробка ненадолго выросла», — рассказали очевидцы.

Свинья гуляла по дороге рядом с машинами две-три минуты, а затем направилась в сторону Академического. Как только животное ушло с пути автомобилистов, они продолжили путь дальше, пишет E1.RU.

Недавно группу лосей рядом с проезжей частью заметили у поселка Янино в Ленинградской области. Животные не пугались шума от автомобилей и просто гуляли вдоль дороги. По словам очевидцев, на трассу сохатые не выходили.