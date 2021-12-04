Мошенник выманил 900 тысяч рублей у 72-летней пенсионерки в Екатеринбурге

Екатеринбург, 4 декабря. Екатеринбуржец украл у 72-летней женщины 900 тысяч рублей, наврав ей по классической схеме мошенников с ДТП, в которое якобы угодила внучка пенсионерки.

В один из дней злоумышленник позвонил екатеринбурженке и сказал, что ее внучка пересекала дорогу в неположенном месте и попала в беду. По вине девочки якобы произошла авария с пострадавшими. Для «решения» вопроса был необходим миллион рублей, который нужно было отдать курьеру.

«Собеседник "держал на проводе" пенсионерку около 40 минут, вплоть до момента, пока к ней домой не приехал "курьер" на автомобиле, которому женщина за "решение" вопроса добровольно отдала 900 тысяч рублей личных накоплений», — передает портал E1 слова правоохранителей.

Днем позже 72-летняя женщина обратилась в полицию. Подозреваемый был быстро установлен и задержан. Им оказался 27-летний местный житель.

Несколько дней назад пьяная компания екатеринбуржцев напала на водителя такси. Пятеро нетрезвых клиентов таксиста были задержаны полицейскими.