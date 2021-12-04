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Горный удар на шахте в Свердловской области спровоцировал небольшое землетрясение

Происшествия
Горный удар на шахте в Свердловской области спровоцировал небольшое землетрясение
pixabay.com

Черемухово, 4 декабря. Ночью 4 декабря в поселке Черемухово Свердловской области произошел мощный удар на шахте, от которого многие местные жители пришли в ужас.

В населенном пункте располагается шахта «Черемуховская — Глубокая», которая является второй по глубине в России (1 550 метров). Горные удары происходят при разработке глубоких месторождений. Извлечение полезных ископаемых провоцирует рост напряжения горного массива, из-за чего случаются подобные ЧП.

«Все ходуном, свет моргал, дети перепугались напрочь. Еще эффект от натяжного потолка дополнительный. Обычно слабее и более короткие горные удары, а тут прямо капитально», — написала местная жительница в соцсетях.

«Тряхануло на улице Калинина. Тарелки вылетели! Кошак на дыбы встал», — добавила еще одна женщина.

Недавно трагедия произошла на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. По предварительной информации, случился взрыв метана, из-за чего погиб 51 человек. В местных храмах 3 декабря прошли траурные мероприятия.

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свердловская область шахта горный удар черемухово
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