Екатеринбуржец самостоятельно дошел до дома после ножевого ранения в шею

Екатеринбург, 3 декабря. Житель Екатеринбурга стал жертвой вооруженного нападения в центре города. Неизвестный набросился на него с ножом и нанес удар в область шеи.

Пострадавшим оказался 40-летний мужчина. Он признался, что до этого ни разу не встречал злоумышленника. Житель, несмотря на тяжелую рану, самостоятельно добрался до дома, оставляя за собой следы крови.

Именно благодаря кровавым следам его разыскали врачи скорой помощи. Сначала они увидели алую лужу возле подъезда, после чего начали ориентироваться по отпечаткам в подъезде. В итоге медики успели застать мужчину живым и доставили его в больницу, передает Е1.RU.

Дальнейшая судьба пострадавшего остается неизвестной. Официальной информации от правоохранительных органов по этому поводу не поступало.

Сочинские полицейские разыскивают злоумышленника, который зарезал 53-летнего местного жителя, нанеся ему 15 ножевых ранений. В совершении преступления подозревается один из собутыльников погибшего.