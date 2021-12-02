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Девушка на Chevrolet насмерть сбила пенсионера на пешеходном переходе в Екатеринбурге

Происшествия
Девушка на Chevrolet насмерть сбила пенсионера на пешеходном переходе в Екатеринбурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 2 декабря. Автомобилистка на Chevrolet Cruze задавила 73-летнего мужчину на неосвещенном нерегулируемом пешеходном переходе в Екатеринбурге. Подробнее об этом рассказали очевидцы происшествия.

Инцидент произошел около остановки «Усадьба» на улице Реактивной. По словам свидетелей произошедшего, водители редко останавливаются, когда «несутся возле этого пешеходника». Екатеринбуржцы также отметили, что уже не раз требовали от властей благоустроить пешеходный переход и поставить в этом месте светофор, пишет E1.RU.

«Насмерть сбили — на пешеходном переходе. Он собирался в Исток ехать. За продуктами», — отметил один из местных жителей.

Во всех обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители. На месте продолжают работу сотрудники ГИБДД.

Автоавария с погибшими на днях произошла в Рязани. Жертвами наезда грузовика на остановку стали два пешехода, передает телеканал «Царьград».

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