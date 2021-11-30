Грабители вынесли несколько миллионов рублей из отделения банка в Екатеринбурге

Екатеринбург, 30 ноября. Несколько злоумышленников ворвались в здание банка на улице Космонавтов и совершили ограбление. По предварительным данным, им удалось вынести несколько миллионов рублей. В настоящее время грабителей разыскивают полицейские, сообщает пресс-служба МВД по Свердловской области.

По данным ведомства, утром 30 ноября работники банка прибыли в отделение, но не смогли пройти внутрь из-за проблем с замком. На место выезжал мастер, который установил, что дверь вскрывалась.

В итоге стало ясно, что в банк проникли злоумышленники. Внутри служебных помещений наблюдался хаос. В МВД предположили, что неизвестные долго готовились к преступлению. В настоящее время правоохранители устанавливают более подробные и точные обстоятельства хищения.