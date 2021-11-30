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Водитель «Рено» сгорел заживо при столкновении с фурой под Екатеринбургом

Происшествия
Водитель «Рено» сгорел заживо при столкновении с фурой под Екатеринбургом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 30 ноября. Авария со смертельным исходом произошла при столкновении «Рено Дастер» и фуры на дублере Сибирского тракта. В результате ДТП загорелась иномарка, водитель который сгорел заживо.

Авария произошла на 21-км автодороги в Свердловской области. Водитель «Рено» допустил столкновение с большегрузом, и после удара автомобиль загорелся. В результате аварии автомобилист погиб на месте.

«Фура притормозила, а "Рено" в него врезалась и загорелась. Водитель сгорел в машине. Кто это, неизвестно, автомобиль сгорел весь. Ни номеров, ни документов, ничего нет», — передает портал E1 слова очевидца.

После автоаварии дорога была перекрыта. На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД.

Несколькими днями ранее в Екатеринбурге произошла массовая авария. Жертвой серьезного ДТП стал пятилетний мальчик.

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дтп екатеринбург свердловская область
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