«Пятый канал»: смерть екатеринбургской журналистки Поповой не связана с криминалом

Екатеринбург, 30 ноября. Правоохранители не нашли следов насильственной смерти на теле журналистки Наталии Поповой. Незадолго до кончины она считалась без вести пропавшей.

Информация об исчезновении 42-летней журналистки в Екатеринбурге появилась две недели назад. Накануне коллеги Поповой сообщили о ее смерти. По информации «Пятого канала», на теле погибшей не было следов насильственной смерти, отсутствие криминала подтвердил и экс-главред «КП»-Екатеринбург Ринат Низамов.

«Мы проработали бок о бок восемь лет. Это суперпрофессионал, гиперответственная, заботливая о команде, могла круглыми сутками работать. Я узнал о случившемся от коллег с E1.RU, похоже, в случившемся нет криминала», — приводит его слова «КП».

Последний раз Попова выходила на связь 16 ноября. Незадолго до этого она уволилась из издания E1.RU и планировала отправиться в отпуск. Причины смерти журналистки не разглашаются.