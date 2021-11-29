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Глава отдела полиции Краснотурьинска Валерий Стребков скончался на 63-м году жизни

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 11:43
Общество
Глава отдела полиции Краснотурьинска Валерий Стребков скончался на 63-м году жизни
66.мвд.рф  /  Фото предоставлено В.Н. Горелых

Краснотурьинск, 29 ноября. Умер начальник полиции города Краснотурьинск Валерий Стребков. Ему было 62 года. О печальной новости сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Причина смерти не была озвучена. Информация о дате и месте прощания пока не поступала. Коллеги Стребкова выразили родным и близким свои соболезнования.

Будущий руководитель городского МВД закончил екатеринбургскую Высшую школу МВД России в 1991 году. Через год он уже стал главой ОВД города Карпинск, а после — Межмуниципального отдела МВД Краснотурьинска.

Стребков был ветераном боевых действий и почетным сотрудником Министерства внутренних дел. Он также был награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалями «За безупречную службу», «За доблесть в службе» и именным оружием — пистолетом «Макарова».

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полиция смерть краснотурьинск валерий стребков
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