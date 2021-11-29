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Женщине зажало дверями трамвая руку и ногу в Екатеринбурге

Происшествия
Женщине зажало дверями трамвая руку и ногу в Екатеринбурге
Мэрия Череповца

Екатеринбург, 29 ноября. Екатеринбурженка Ольга И. не успела выйти вовремя из трамвая и ее зажало дверями. У женщины онемели рука и нога, и она уже больше месяца находится на больничной койке.

Инцидент произошел в октябре 2021 года. Она сопровождала своих детей после футбольной тренировки, передвигаясь на трамвае номер 18, пишет портал e1.ru.

«Правую ногу я поставила на асфальт, а левая нога еще осталась на ступеньке. Я протянула руку сыну, который еще находился в трамвае. Но в этот момент водитель трамвая закрыл двери и поехал!» — рассказала пострадавшая.

Женщина заявила, что ей пришлось прыгать на одной ноге. Она кричала о помощи, но некоторое время реакции не было никакой. Водитель транспортного средства все же увидел происходящее и остановил трамвай, открыв двери. Однако в случившемся он обвинил саму пострадавшую.

Женщина вызвала полицию, но те не стали составлять акт правонарушения. По словам правоохранителей, факт ДТП отсутствует. Теперь Ольга намерена обратиться в суд.

Недавно в Барнауле мужчину сбил трамвай. Он пытался перебежать дорогу в неположенном месте. Медики госпитализировали пострадавшего с множественными травмами.

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