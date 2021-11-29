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Междугородний автобус с пассажирами загорелся в центре Екатеринбурга

Происшествия
Междугородний автобус с пассажирами загорелся в центре Екатеринбурга
78.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Екатеринбург, 29 ноября. Вечером 28 ноября в центре Екатеринбурга произошло возгорание в междугороднем автобусе. Пассажиры в спешке начали покидать транспорт.

Автобус ехал из Ревды. На проспекте Ленина в Екатеринбурге из моторного отсека повалил дым. На остановке пассажиры вышли из салона по команде водителя. Подробности случившегося рассказал один из очевидцев, пишет E1.

«Сказали выходить из автобуса. Резко все встали, побежали из салона, я схватил сумку и выбежал. Потом уже сказали, что нас обогнала машина – водитель заметил дым. Человек, который был с нами, сказал, что огонь был. Потом, видимо, начали тушить и дым пошел из моторного отсека», — отметил пассажир.

К месту случившегося прибыли сотрудники аварийной газовой службы. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, их подразделения на данное происшествие не выезжали. Подробности уточняются.

Сотрудники МЧС Екатеринбурга спасли из горящей многоэтажки беременную женщину и шестерых детей. Самостоятельно эвакуироваться смогли 15 человек. Прибывшие к месту случившегося зафиксировали возгорание на балконе седьмого этажа.

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