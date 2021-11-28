Спасатели вывели 10 человек из задымленного подъезда в Екатеринбурге

Екатеринбург, 28 ноября. Десять человек, включая двух детей, спасли пожарные в Екатеринбурге. Они вывели людей из сильно задымленного подъезда, используя специальные маски.

Пожар произошел рано утром в пятиэтажном доме на Самолетной улице. Сотрудники МЧС в составе восьми человек оперативно приехали по вызову и установили, что огонь разгорелся на втором этаже.

Спасатели вывели из здания 10 человек, включая двух детей, которые не смогли самостоятельно его покинуть из-за сильного задымления. Они использовали маски «Самоспасатель». Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пламя уничтожило личное имущество жильцов квартиры. Огонь был локализован спустя полчаса.

Тем временем в Кузбассе 11-летняя девочка спасла мать от буйного отца, сообщал портал A42.RU.