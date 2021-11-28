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Сегодня ночью МКС пролетит над Екатеринбургом

Общество
Сегодня ночью МКС пролетит над Екатеринбургом
Пресс-служба Роскосмоса  /  Космонавт Олег Новицкий

Екатеринбург, 28 ноября. Международная космическая станция эффектно появится в вечернем небе чуть севернее Юпитера, прямо над Екатеринбургом.

Поздней осенью и в начале зимы МКС быстро уходит в тень Земли, пролетая лишь половину пути над горизонтом. От этого наблюдать полет станции становится еще более захватывающе.

«По вечерам МКС будет пролетать рядом с Юпитером, заметно севернее, а яркость и цветовой оттенок станции будут сравнимы со светом планеты», — рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Самый яркий полет ноября на Урале произойдет 28 ноября в 18:50. Он будет почти сравним с летними появлениями этого крупнейшего рукотворного объекта. Станция перестанет быть заметной после 6 декабря, расписание полетов опубликовано на сайте «Екатеринбург онлайн».

Несколько дней назад в жизни МКС произошло еще одно запоминающееся событие. Космический мусор пролетел мимо Международной космической станции, но ближайшее время он может вновь сблизиться с ней.

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