Land Cruiser насмерть сбил 61-летнюю женщину в Свердловской области

Екатеринбург, 27 ноября. Вечером 26 ноября на Пермском тракте водитель автомобиля Toyota Land Cruiser насмерть сбил 61-летнюю женщину. Жертва аварии скончалась еще до приезда медиков.

По предварительной информации, 43-летний водитель сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Мужчина объяснил сотрудникам правоохранительных органов, что примерно в 15:00 выехал из Екатеринбурга в сторону города Пермь.

Водитель возвращался домой, но на 201-м километре трассы Пермь — Екатеринбург перед машиной он увидел женщину, резко нажал на тормоз. Но аварии все равно не удалось избежать.

Сообщается, что женщина решила пересечь дорогу, не обращая внимание на поток едущих автомобилей. По итогу медосвидетельствования стало известно, что во время аварии водитель был трезв.

Смертельное ДТП ранее произошло на Сахалине. Лобовое столкновение случилось между фурой и небольшим грузовиком. В результате происшествия один водитель скончался.