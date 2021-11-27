Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 ноября 08:52
08:52
Политика
Политолог Ищенко сравнил «Саммит за демократию» со свадьбой
08:52
Политика
Премьер Японии Кисида допустил нанесение превентивных ударов по противнику
08:51
Политика
Политолог Ищенко о «Саммите за демократию»: страны ни о чем не договорятся
08:48
Общество
Автоэксперт Бревдо посоветовал проверить исправность аккумулятора перед холодами
08:45
Происшествия
Семьи погибших при взрыве на шахте «Листвяжная» получат по 250 тыс. рублей
08:42
Политика
Политолог Гаспарян: Зеленский ничего не может сделать со своей страной
08:41
Общество
Самыми популярными направлениями осенью среди россиян стали Москва и Петербург
08:40
Политика
Политик Клименко: одна фраза Зеленского о телеканалах испортила весь пресс-марафон
08:37
Происшествия
Два человека стали жертвами столкновения автомобиля с автобусом в Красноярске
08:36
Общество
Новосибирских туристов оштрафовали на 2,2 млн рублей за нарушение режима самоизоляции
Все новости

Land Cruiser насмерть сбил 61-летнюю женщину в Свердловской области

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 08:17
Происшествия
Land Cruiser насмерть сбил 61-летнюю женщину в Свердловской области
Невские Новости  /  Александр Гришин

Екатеринбург, 27 ноября. Вечером 26 ноября на Пермском тракте водитель автомобиля Toyota Land Cruiser насмерть сбил 61-летнюю женщину. Жертва аварии скончалась еще до приезда медиков.

По предварительной информации, 43-летний водитель сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Мужчина объяснил сотрудникам правоохранительных органов, что примерно в 15:00 выехал из Екатеринбурга в сторону города Пермь.

Водитель возвращался домой, но на 201-м километре трассы Пермь — Екатеринбург перед машиной он увидел женщину, резко нажал на тормоз. Но аварии все равно не удалось избежать.

Сообщается, что женщина решила пересечь дорогу, не обращая внимание на поток едущих автомобилей. По итогу медосвидетельствования стало известно, что во время аварии водитель был трезв.

Смертельное ДТП ранее произошло на Сахалине. Лобовое столкновение случилось между фурой и небольшим грузовиком. В результате происшествия один водитель скончался.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Land Cruiser насмерть сбил 61-летнюю женщину в Свердловской области
дтп авария смерть land cruiser
Комментировать