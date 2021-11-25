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Три человека пострадали при ДТП с двумя такси Екатеринбурге

Происшествия
Три человека пострадали при ДТП с двумя такси Екатеринбурге
unsplash.com  /  Barna Bartis

Екатеринбург, 25 ноября. ДТП с участием двух автомобилей такси произошло в Екатеринбурге. В результате аварии три пассажирки иномарки получили травмы различной степени тяжести, сообщили на местном портале E1.

Происшествие случилось в районе дома на Маневровой. По предварительным данным, таксист на «КИА-Рио» не уступил дорогу встречному «Фольксваген-Поло». Водитель иномарки, стараясь уйти от столкновения, влетел в железобетонный забор.

«Столкновения между водителями не произошло, но действия водителя автомашины "КИА-Рио" стали причиной того, что водитель автомашины "Фольксваген-Поло"совершил наезд на препятствие», — сообщили в местном отделе пропаганды ГИБДД.

В результате происшествия пострадали три пассажирки Volkswagen – женщины 33-х и 43-х лет, а также десятилетняя девочка. Оба таксиста в момент аварии были трезвы.

Смертельная авария на днях произошла на трассе Екатеринбург — Серов. В результате столкновения со скалой скончался водитель ВАЗ.

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