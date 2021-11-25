Главу свердловской птицефабрики оштрафовали на 150 тыс. рублей за ущерб экологии

Екатеринбург, 25 ноября. Директор свердловской птицефабрики приговорен к штрафу в размере 150 тысяч рублей, а также аресту имущества за ущерб окружающей среде в результате неправильной утилизации помета. Об этом сообщили в региональном СКР.

Следствие установило, что в период с 2016 по 2019 годы глава птицефабрики систематически нарушал закон, пытаясь сократить затраты на обезвреживание опасных отходов. Таким образом, директор предприятия указывал свозить помет в переполненное хранилище, передает Е1.RU.

«Исполнение данных подсудимым указаний повлекло за собой переполнение "пометохранилища", разлив помета на прилегающие к нему земельные участки и их последующее загрязнение различными химическими веществами», — уточнили в СКР.

Ущерб от подобных нарушений составил 135 миллионов рублей. На данный момент приняты меры обеспечительного характера. Отмечается, что иск о взыскании компенсации вреда будет рассмотрен отдельно.

Недавно был арестован гендиректор «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев. Он обвиняется в коммерческом подкупе в размере 20 миллионов рублей.