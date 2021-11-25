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Главу свердловской птицефабрики оштрафовали на 150 тыс. рублей за ущерб экологии
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Главу свердловской птицефабрики оштрафовали на 150 тыс. рублей за ущерб экологии

Происшествия
Главу свердловской птицефабрики оштрафовали на 150 тыс. рублей за ущерб экологии
wikipedia.org

Екатеринбург, 25 ноября. Директор свердловской птицефабрики приговорен к штрафу в размере 150 тысяч рублей, а также аресту имущества за ущерб окружающей среде в результате неправильной утилизации помета. Об этом сообщили в региональном СКР.

Следствие установило, что в период с 2016 по 2019 годы глава птицефабрики систематически нарушал закон, пытаясь сократить затраты на обезвреживание опасных отходов. Таким образом, директор предприятия указывал свозить помет в переполненное хранилище, передает Е1.RU.

«Исполнение данных подсудимым указаний повлекло за собой переполнение "пометохранилища", разлив помета на прилегающие к нему земельные участки и их последующее загрязнение различными химическими веществами», — уточнили в СКР.

Ущерб от подобных нарушений составил 135 миллионов рублей. На данный момент приняты меры обеспечительного характера. Отмечается, что иск о взыскании компенсации вреда будет рассмотрен отдельно.

Недавно был арестован гендиректор «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев. Он обвиняется в коммерческом подкупе в размере 20 миллионов рублей.

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