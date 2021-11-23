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Уральцы начали копировать QR-коды с порносайтов, чтобы пройти в зоны COVID-free

Общество
Уральцы начали копировать QR-коды с порносайтов, чтобы пройти в зоны COVID-free
Невские Новости  /  Сергей Борода

Екатеринбург, 23 ноября. Екатеринбуржцы с введением QR-кодов о вакцинации начали подделывать сертификаты и другие медицинские документы.

На днях правоохранители задержали двух уральцев по подозрению в подделке медотводов. Екатеринбуржцы, которые не хотят отдавать деньги за поддельные сертификаты, просто копируют разные QR-коды, с которыми потом пытаются посещать общественные места. Об этом рассказал охранник одного ТРЦ города порталу E1.RU.

«Приносят QR-коды порносайтов и молока. Вообще в первые дни, когда ввели QR-коды, было очень много дебоширов, людей, высказывающих нам свое недовольство. Только за первые два дня после введения этих мер мы сдали Росгвардии троих человек, которые отказывались показывать QR-код и агрессивно себя вели», — сказал он.

Ранее в Татарстане нескольких кондукторов госпитализировали в первый день введения QR-кодов. Запрет распространяется на пассажиров старше 18 лет и действует в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте, а также метрополитене.

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