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Обломки Mercedes разбросало по дороге после ДТП со столбом в Екатеринбурге

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 02:52
Происшествия
Обломки Mercedes разбросало по дороге после ДТП со столбом в Екатеринбурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 22 ноября. Авария произошла в Нижне-Исетском районе Екатеринбурга. Водитель Mercedes на большой скорости попал в занос на повороте, после чего врезался в столб.

Сначала иномарку вынесло на обочину, где и произошло столкновение с опорой. Сильнее всего пострадала правая задняя дверь машины. По словам очевидца, обломки Mercedes разбросаны в пределах 300 метров от места ДТП.

«Сказать, что скорость была приличная — ничего не сказать. Скорее всего, Mercedes несся очень сильно, его обломки разнесло метров на триста от места столкновения. Запчасти валяются по всей дороге», — цитирует местного жителя издание E1.

Вместе с водителем в салоне иномарки находились два пассажира. Мужчина сидел на переднем сидении, а девушка была сзади. Больше всего пострадала именно она, врачи госпитализировали пассажирку в тяжелом состоянии.

Другой пассажир не получил травм. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства и детали ДТП.

Смертельное ДТП ранее произошло на трассе Екатеринбург — Серов. Водитель Geely Emgrand пошел на обгон в запрещенном для этого месте, в результате чего спровоцировал столкновение с ВАЗ.

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