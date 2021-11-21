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Авария на Тюменском тракте привела к трехкилометровой пробке

Происшествия
Авария на Тюменском тракте привела к трехкилометровой пробке
пресс-служба администрации Краснодара

Екатеринбург, 21 ноября. Тюменский тракт встал в пробку из-за автомобильной аварии. В результате столкновения двух иномарок пострадал ребенок, сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.

Авария произошла на 16-м километре Тюменского тракта 20 ноября в 18:00. Автомобиль Volkswagen ехал к Белоярскому району. Во время перестроения он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Hyundai.

За рулем корейского автомобиля ехала женщина. Вместе с ней в салоне находилась 12-летняя девочка. Прибывшая бригада медиков осмотрела ребенка и диагностировала ушиб мягких тканей головы. Сотрудники ГИБДД по Екатеринбургу продолжают работать на месте аварии. Обстоятельства случившегося выясняются. Известно, что пробка растянулась на три километра из-за ДТП.

Еще одна серьезная авария произошла в Братском районе Иркутской области. Водитель Toyota потерял управление, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате случившегося погибли две пассажирки иномарки.

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ГИБДД авария ребенок
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