Конфликт между мужчинами и граффитистками в Екатеринбурге едва не закончился дракой

Екатеринбург, 21 ноября. Потасовка между жителями Академического района Екатеринбурга и двумя уличными художницами едва не переросла в драку. Горожан возмутило, что девушки рисуют на шумоизоляционных щитах.

Инцидент произошел в районе 29-го дома по улице Сахарова. Несколько мужчин вышли разобраться с девушками — местным жителям пришлось не по нраву, что девушки разрисовывают забор вблизи дома.

«На вас сейчас смотрит полдома. Для чего вы портите все это? Зачем мне потом каждый день смотреть на это дерьмо? Вы бы хоть нормально рисовали, но вы же так не делаете», — передает портал Е1 возмущение горожанина.

Горожане хотели снять с девушек капюшоны, чтобы те не прятали лица, однако вскоре после начала перепалки девушки ретировались. Несмотря на это, закончить рисунок они успели.

Несколькими днями ранее в Пионерском районе Екатеринбурга произошла драка между пьяными горожанами. Конфликт попал на видео и был слит в Сеть.