Двое детей стали жертвами пожара в уральском селе

Екатеринбург, 20 ноября. Возгорание произошло в жилом деревянном доме в селе Таборы в Свердловской области. В результате пожара двое детей в возрасте трех и 10 лет скончались. Третьего ребенка смогли спасти, заявил пресс-центр региональной прокуратуры.

По предварительным сведениям, в пятницу примерно в 23:30 спасатели получили сообщение о пожаре на Советской улице. Во время ликвидации возгорания были найдены трупы двоих детей.

В сообщении также сказано, что отец семейства был на вахте, а мать находилась дома с детьми. Женщина после начала пожара смогла спасти одного ребенка восьми лет.

В пресс-центре прокуратуры подчеркнули, что дом был деревянным. По словам правоохранителей, жилище рассчитано на двух хозяев. В результате спасатели также эвакуировали соседей. Районная прокуратура организовала проверку.

Приморские пожарные недавно ликвидировали большой пожар на складе в Уссурийске. Горение происходило на площади 1,4 тыс. «квадратов». Сведения о пострадавших не поступали.