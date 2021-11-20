Огонь обрушил кровлю горящего цеха в Екатеринбурге

Екатеринбург, 20 ноября. Площадь возгорания деревообрабатывающего цеха в Екатеринбурге выросла до 1200 квадратных метров и привела к обрушению кровли.

Огонь уже перекинулся на соседний склад. Пламя быстро распространяется из-за большой горючей загрузки здания и порывистого сильного ветра, информировали сотрудники МЧС по данным РЕН ТВ. Сейчас спасатели пытаются локализовать возгорание.

Недавно в пожаре пострадала заслуженная артистка России Марина Хлебникова. Женщина получила ожоги на 20% площади тела и сильное отравление продуктами горения, сейчас врачи сражаются за жизнь певицы. Медики оценивают ее состояние как стабильное. Предполагается, что причиной произошедшего может быть непотушенная сигарета.