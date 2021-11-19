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Пожилой мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме в Екатеринбурге

Происшествия
Пожилой мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме в Екатеринбурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 19 ноября. Квартира загорелась в многоквартирном доме в Чкаловском районе Екатеринбурга. В результате случившегося погиб пожилой мужчина.

Сообщение о возгорании в доме по адресу улица 8 Марта поступило сотрудникам МЧС около двух часов ночи. На место происшествия прибыла бригада спасателей, которым удалось эвакуировать из многоэтажки 61 человека. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, за чуть больше полчаса удалось ликвидировать открытое горение.

«Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:44 по местному времени», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники МЧС обнаружили на месте трагедии труп. Выяснилось, что это тело мужчины 1945 года рождения.

Ранее сообщалось о смерти 12-летнего ребенка при пожаре в Перми. Мальчика пытались спасти, но медикам не удалось реанимировать подростка.

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