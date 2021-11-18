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Противники QR-кодов оккупировали ТЦ в Екатеринбурге с требованием пустить их внутрь

Общество
Противники QR-кодов оккупировали ТЦ в Екатеринбурге с требованием пустить их внутрь
Невские Новости  /  Сергей Борода

Екатеринбург, 18 ноября. Десятки несогласных с введением коронавирусных ограничений жителей Екатеринбурга попытались ворваться внутрь торгового центра.

Инцидент попал на видео, которое опубликовал портал «E1.ru». На кадрах можно заметить, как граждане толпой зашли в екатеринбургский ТЦ «Гранат» и начали спорить с представителями охранной организации. Местные жители настаивали, чтобы их пустили в магазин, ссылаясь на 21 статью российской Конституции. Отмечается, что недовольные дежурили сразу возле нескольких входов в ТЦ.

В результате ситуацию удалось уладить при помощи правоохранителей. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые и вывели несогласных с введением QR-кодов.

Ранее сообщалось, что власти Свердловской области могут запретить продажу алкогольной продукции без QR-кода. С таким предложением выступил ресторатор заведения азиатской кухни в Екатеринбурге Евгений Урюпин.

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