Пожарные спасли четверых людей и животных из загоревшегося аварийного дома в Екатеринбурге

Екатеринбург, 18 ноября. Расселенный частный дом загорелся на улице Червонной в Екатеринбурге. На месте пожара работали две единицы техники и восемь человек личного состава.

Возгорание началось у входной двери, площадь пожара составила 40 квадратных метров. До приезда сотрудников МЧС двоим местным жителям удалось выбраться из здания самостоятельно. Еще четверым помогли спасатели, передает E1.ru.

Эвакуированные люди бросились спасать домашних животных — двух коз и барана. Пожарные переместили скот в безопасное место. В результате инцидента пострадала кровля и полностью выгорело одно из помещений.

Частный дом расселили уже давно, но его обитатели вернулись. Власти предупреждали граждан об опасности и потребовали от них съехать до 1 декабря. На месте аварийного здания будут строить школу и детский сад.

Подмосковные пожарные ранее вытащили из горящего многоквартирного дома пятерых человек. Эвакуацию производили при помощи специальной техники.