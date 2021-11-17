В Первоуральске спасатели эвакуировали 11 человек из задымленного подъезда девятиэтажки

Первоуральск, 17 ноября. В одной из квартир девятиэтажного дома произошло возгорание. Весь подъезд оказался задымленным, но пожарные успели спасти 11 человек, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел ночью на проспекте Космонавтов. Пожар начался в жилом помещении на третьем этаже. Очевидцы сообщили о случившемся в экстренную службу 112. Прибывшие на место случившегося спасатели эвакуировали из дома 11 человек, одного из которых пришлось вытаскивать через окно при помощи автолестницы.

«В тушении пожара были задействованы 6 единиц техники, 14 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная команда «Первоуральск», — отметили в ведомстве.

В течение 15 минут открытое горение было ликвидировано. Огонь охватил 20 квадратных метров и успел повредить некоторое имущество жильцов квартиры. Информация о пострадавших не поступала.

В начале июня этого года в Приморском крае пожарные спасли жизнь человеку, сообщало издание Deita. Спасатели вовремя эвакуировали по лестничным маршам мужчину из сильно задымленной квартиры.