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Злоумышленники украли вакцину от COVID-19 в больнице Нижнего Тагила

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 10:23
Происшествия
Злоумышленники украли вакцину от COVID-19 в больнице Нижнего Тагила
Федеральное агентство новостей  /  Нур Молхем

Нижний Тагил, 17 ноября. Сотрудники полиции ищут воров, которые вынесли из одного из медучреждений в Свердловской области несколько доз вакцин «Спутник V».

Инцидент произошел в одной из больниц Нижнего Тагила. Неизвестные похитили вакцину от новой коронавирусной инфекции. Сотрудники медучреждения обратились в правоохранительные органы. Злоумышленников ищут.

Тем временем необычный эксперимент провела с вакцинацией губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она шесть раз привилась «Спутником V». Ученые будут использовать данные о реакции организма чиновницы в результатах исследований.

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