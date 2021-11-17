Злоумышленники украли вакцину от COVID-19 в больнице Нижнего Тагила

Нижний Тагил, 17 ноября. Сотрудники полиции ищут воров, которые вынесли из одного из медучреждений в Свердловской области несколько доз вакцин «Спутник V».

Инцидент произошел в одной из больниц Нижнего Тагила. Неизвестные похитили вакцину от новой коронавирусной инфекции. Сотрудники медучреждения обратились в правоохранительные органы. Злоумышленников ищут.

Тем временем необычный эксперимент провела с вакцинацией губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она шесть раз привилась «Спутником V». Ученые будут использовать данные о реакции организма чиновницы в результатах исследований.