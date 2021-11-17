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Голый екатеринбуржец устроил дебош в магазине и был пойман пятью охранниками
Происшествия
Голый екатеринбуржец устроил дебош в магазине и был пойман пятью охранниками
pixabay.com

Екатеринбург, 17 ноября. Мужчина в одних трусах прорвался в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге, где начал громить первый этаж. Неадекватного дебошира получилось «скрутить» лишь усилиями пятерых охранников.

Екатеринбуржец в одних трусах забежал в торговый центр, после чего разнес целый этаж. Когда охранники решили успокоить буйного посетителя, мужчина пытался выбраться и кричал, что его убивают.

«Он разнес весь нулевой этаж у входа в "Гиперболу". Разломал диваны, которые перегораживали вход. Скинул горшки с цветами, сбил урны, разнес несколько корнеров», — передает портал Е1 слова одного из очевидцев.

После задержания неодетого дебошира персонал вызвал скорую помощь и полицию. Мужчину осмотрели и оказали необходимую медпомощь.

Один из жителей Екатеринбурга на днях пытался ограбить крупный банк «Ак Барс». Полиция организовывала поиски преступника.

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екатеринбург дебошир полиция охрана гринвич
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