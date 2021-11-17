Сторож погиб при пожаре в екатеринбургском Химмаше

Екатеринбург, 17 ноября. Пожар произошел в ангаре и сторожке охранника в районе Химмаш (Екатеринбург). В результате возгорания погиб пожилой мужчина, сообщили в издании E1.

Пожар распространился на площади 80 «квадратов». В ликвидации огня были задействованы десять сотрудников МЧС и две единицы спецтехники.

«Когда пожарные приехали, сторожка и все вокруг нее уже было охвачено пламенем. Охранник погиб, он охранял ангар и гаражи. В ангаре толком ничего не хранилось, половина гаражей бесхозные», — отметил один из очевидцев.

Погибшему сторожу было примерно 50 лет. По данным издания, у мужчины осталась жена и два сына.

Крупный пожар на днях произошел на стройке в центре Екатеринбурга. В тушении огня принимали участие более 25 спасателей.