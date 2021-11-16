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Житель Урала подал на свою бывшую девушку в суд с требованием заплатить за презервативы
Общество
Житель Урала подал на свою бывшую девушку в суд с требованием заплатить за презервативы
pexels.com  /  Vera Arsic

Екатеринбург, 16 ноября. Уральский фитнес-тренер решил вернуть все деньги, потраченные на бывшую подругу. В список подарков, за которые он требует возмещение, вошли и деньги, которые кавалер давал своей даме на средства контрацепции.

30-летняя женщина получила исковое заявление, в котором прописано требование вернуть деньги, потраченные на нее бывшим парнем за последние два года. Сумма составила 625 тысяч рублей. В список трат, согласно судебному документу, вошли прокладки, презервативы и маникюр, а также выплаты за ипотечный кредит. Впрочем, сама представительница прекрасного пола считает, что дело в негативных эмоциях по отношению к ней,

«Он ушел с огромной обидой и злостью на меня», — пояснила бывшая подруга.

Одним из секретов долгих отношений — не сидеть в соцсетях слишком много. К такому неожиданному выводу пришли психологи.

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екатеринбург расставание судебные тяжбы
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