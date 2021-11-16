Очевидцы сняли на видео пьяную драку в Пионерском районе Екатеринбурга

Екатеринбург, 16 ноября. Ночью во вторник в Екатеринбурге на улице Флотской произошла драка с участием трех мужчин и женщины.

Инцидент произошел в Пионерском районе, сообщает Е1.ru. Дебоширы устроили громкий конфликт под окнами жилого дома.

Жильцы рассказали, что драка длилась около часа. По словам очевидцев, у них был шкаф, который разломали. Инцидент попал на камеру.

Одного из мужчин в процессе драки чуть не задушили: они стали бороться и один второго пытался душить курткой. В ходе драки человек потерял сознание.

Пострадавшего пытались оттащить и привести в чувство. Вскоре он очнулся. Затем все участники драки сбежали.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 ноября в Екатеринбурге произошла драка. По улице Щербакова семеро парней гонялись с битами за мужчиной, который пытался убежать от преследователей.