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Очевидцы сняли на видео пьяную драку в Пионерском районе Екатеринбурга

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 07:29
Происшествия
Очевидцы сняли на видео пьяную драку в Пионерском районе Екатеринбурга
pxhere.com

Екатеринбург, 16 ноября. Ночью во вторник в Екатеринбурге на улице Флотской произошла драка с участием трех мужчин и женщины.

Инцидент произошел в Пионерском районе, сообщает Е1.ru. Дебоширы устроили громкий конфликт под окнами жилого дома.

Жильцы рассказали, что драка длилась около часа. По словам очевидцев, у них был шкаф, который разломали. Инцидент попал на камеру.

Одного из мужчин в процессе драки чуть не задушили: они стали бороться и один второго пытался душить курткой. В ходе драки человек потерял сознание.

Пострадавшего пытались оттащить и привести в чувство. Вскоре он очнулся. Затем все участники драки сбежали.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 ноября в Екатеринбурге произошла драка. По улице Щербакова семеро парней гонялись с битами за мужчиной, который пытался убежать от преследователей.

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